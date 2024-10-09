Суд сделал заседание по аресту бизнесмена за взятку генералу Кузнецову закрытым

Басманный суд Москвы решил рассматривать в закрытом режиме продление ареста предпринимателю Леве Мартиросяну по уголовному делу о даче взятки генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом в среду, 9 октября, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Тем самым судья удовлетворила ходатайство следователя, который указал на то, что в материалах дела содержится информация, составляющая государственную тайну.

Сторона защиты возражала, заявляя об отсутствии в деле грифа «Секретно» и проведение прошлых заседаний в открытом формате.

Накануне, 8 октября, 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецова на три месяца. Экс-глава управления кадров Минобороны РФ пробудет под стражей до 12 января. В свою очередь, арест Мартиросяна продлевали в сентябре до 12 октября.

Следственный комитет России в мае возбудил в отношении Кузнецова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд его арестовал. Тогда же был арестован и Мартиросян.

В августе сообщалось, что Кузнецов сотрудничает со следствием и дал показания против Мартиросяна. В том же месяце Басманный суд арестовал квартиру дочери Кузнецова площадью 105,3 кв. м. и оценочной стоимостью в 50 млн рублей. По данным следствия, Мартиросян передал взятку генералу в Краснодаре в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 30,5 млн рублей.