Вице-премьер Сербии заявил о готовившемся покушении на Орбана

На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовилось покушение из-за позиции на Украине. Об этом 9 октября заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.

«Мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-­министра Венгрии Виктора Орбана», — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».

Он отметил, что угрозы личной безопасности «неугодных» Западу политиков — не случайность. По словам Вулина, все политики, на которых были совершены покушения, считали, что нужно прийти к мирным переговорам по Украине. Он добавил, что на этом фоне в Белграде также прошли беспорядки и была предпринята попытка насильственных перемен.

Накануне Орбан заявил, что Украина не сможет выиграть в противостоянии с Россией на поле боя и для спасения жизней необходимы коммуникации и прекращение огня.

Ранее, 25 сентября, канцелярия правительства Словацкой Республики получила конверт с пулей, который был адресован премьер-министру страны Роберту Фицо. Отмечается, что письмо пришло от неизвестного отправителя. Уточнялось, что инцидентом занимается полиция.

До этого, 15 сентября, стало известно о втором покушении на экс-президента США и кандидата от Республиканской партии на пост главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Сын политика Дональд Трамп – младший сообщил, что подозреваемый в стрельбе был задержан. Также уточняется, что инцидент произошел возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.