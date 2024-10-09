Сокращение числа избирательных участков в РФ указывает на панический страх поражения Кишинева. Об этом 9 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что численность молдавской диаспоры в России, по разным оценкам, составляет до 500 тыс. человек. По словам Захаровой, для этого числа Молдавия приготовила всего 10 тыс. бюллетеней и два избирательных участка.

При этом в Италии проживают 100 тыс. граждан Молдавии, однако Кишинев открывает там 60 пунктов голосования, рассказала официальный представитель МИД РФ.

«Эти цифры и примеры шулерских политических технологий, применяемых кишиневским режимом по подсказке Запада показывают масштаб неуверенности нынешней власти в победе, панический страх поражения, реальное отношение к демократическим принципам и полное неуважение в принципе к какой-либо демократической процедуре», — заявила Захарова на брифинге.

Она также напомнила о том, что официальные лица в Молдавии не могут обвинять Россию в неких гибридных угрозах, пока не опровергнут данные РФ. Она обратила внимание, что российская сторона апеллирует цифрами и фактами, рассказывая об ущемлении прав и свобод молдавских граждан.

При этом, как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, власти Молдавии делают всё, чтобы скрыть факт вмешательства Запада в свои электоральные процессы.

В середине сентября стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии открыла всего пять избирательных участков на территории РФ, учитывая, что в стране проживают около 400 тыс. граждан Молдавии.

18 сентября молдавская Партия социалистов оспорила решение ЦИК сократить число участков для проживающих в РФ избирателей. 21 сентября ЦИК отклонила жалобу.

Позже, 7 октября, стало известно, что власти Молдавии сократили число избирательных участков в России к президентским выборам 20 октября с пяти до двух.

Захарова, комментируя это, заявила, что это решение о сокращении числа избирательных участков было принято под надуманным предлогом и является вопиющим нарушением прав человека. Ранее она назвала президента Молдавии Майю Санду человеком, внедренным Западом для разрушения культуры своего народа. Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, в свою очередь, отмечал, что ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды. Также он назвал абсурдным спектаклем попытки Кишинева обвинить РФ в подкупе избирателей.

Выборы президента пройдут 20 октября, в один день с референдумом об интеграции Молдавии в ЕС. Согласно Конституции Молдавии, глава государства избирается на четыре года.