МИД РФ сообщил о прекращении работы генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону

Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает работу с 14 октября, это является ответом Москвы на недружественные действия Бухареста. Об этом 9 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Данный шаг обусловлен решением российской стороны денонсировать двустороннее межправсоглашение об открытии упомянутого консульского учреждения», — уточнила Захарова.

Она указала, что данное решение принималось еще в декабре 2023 года после недружественных действий властей Румынии. Дипломат добавила, что Румыния также официально уведомила РФ, что закрывает консульство в Ростове-на-Дону.

До этого, в июне 2023 года, МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней 51 сотрудник российского посольства покинул страну. Речь шла о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно было остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников. В МИД России тогда подчеркнули, что Москва ответит на решение Румынии сократить численность посольства России в Бухаресте.

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин тогда же назвал решение сократить штат посольства России указкой НАТО. Этот жест также направлен на подрыв межгосударственных отношений, добавил он.