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Названы лауреаты премии «Автодилер года»

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Фото: Пресс-служба Авито
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В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии «Автодилер года». Организаторами мероприятия выступили «Авито Авто» и «Автостат».

Победителей определили в восьми номинациях. В одной из них — «Гран-при: Лучший автодилер» —победил «АвтоСпецЦентр Haval Химки».

Награды получили также представители индустрии в таких номинациях, как: «Лучшая дилерская сеть», «Организация продаж новых автомобилей», «Организация продаж автомобилей с пробегом», «Организация сервиса», «Эффективные закупки», «Клиентоориентированность» и «Маркетолог года».

В списке победителей — не только федеральные, но и региональные игроки рынка, поскольку их отбирали в группах, которые формировались в зависимости от размера бизнеса и территории присутствия. Также по ряду номинаций победители определялись в соответствии с сегментом — массовый, премиум или Luxury.

Так, лучшим в номинации «Организация продаж новых автомобилей» в Luxury-сегменте стал «Lamborghini Москва Сити», а в массовом — «АвтоСпецЦентр Haval Химки» (Москва), «Chery Центр Рольф Лахта» (Санкт-Петербург), «Lada Мартен Вест» (ЦФО, СЗФО), «Lada Юникор» (ПФО), «Geely Ключавто Мега» (ЮФО, СКФО), «Chery Форвард-Авто г. Тюмень» (УФО, СФО, ДФО).

Для определения победителей оценивались различные показатели — от суммарного объема продаж в отдельной категории транспортных средств до качества и скорости взаимодействия с покупателем. На основе полученной интегральной оценки в баллах были выбраны лучшие автодилеры.

Кроме того, был организован онлайн-опрос, участники которого оценивали качество и клиентоориентированность послепродажного обслуживания. Это позволило расширить охват и вовлечь в проект не только представителей автоиндустрии, но и тех, кто пользуется их услугами.

На основании результатов опроса была выбрана лучшая дилерская сеть. В премиальном сегменте — Exeed, в массовом — Omoda.

Управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков отметил, что премия «Автодилер года» — это мощный стимул для развития отрасли. «Она показывает, что успех в автобизнесе сегодня зависит не только от качества автомобилей, но и от клиентоориентированности, прозрачности взаимодействия и онлайн-активности продавца». «Дилеры, которые следят за своей репутацией в сети и активно используют цифровые инструменты, получают конкурентное преимущество, привлекают больше клиентов, и, соответственно, становятся лидерами рынка. Ведь пользователи сегодня предпочитают коммуникацию в цифровом пространстве: например, наше недавнее исследование показало, что 74% аудитории начинают выбор нового автомобиля с онлайн-источников», — рассказал Вотяков.

В номинации «Клиентоориентированность» в группе «Новые авто» победителями стали ГК Expocar (ЦФО), ГК «Сильвер» (УрФО), ГК «Кан Авто» (ПФО), а в группе машин с пробегом — «ЮГ-Авто» (ЮФО), ГК «Максимум» (СЗФО), «Кристалл Моторс» (СФО). Гран-при в номинации достался ГК «Автомир».

Юрий Савичев, руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир», отметил, что «последние годы авторынок достаточно турбулентен». «Успешно развивать бизнес в таких условиях можно только при высоком уровне эффективности команды. Значимым фактором при этом является изучение опыта других игроков рынка. Поэтому для нас важна не столько сама победа в премии, сколько возможность пообщаться с лидерами рынка, обменяться успешными практиками, которые потом можно интегрировать в свои процессы», — сказал Савичев. По его мнению, премия «Автодилер года» — это прекрасная возможность откалибровать свои текущие результаты и построить краткосрочные планы по масштабированию бизнеса.

Руководитель направления маркетинга автомобилей с пробегом ГК «Максимум» Константин Щеголев заявил, что победа компании увеличивает узнаваемость бренда и обеспечивает потенциально больший охват целевой аудитории, а для любого дилера это важно. «Уверен, что клиенты пойдут к тому продавцу, чье имя уже слышали в позитивном контексте, ведь наличие такой награды у дилера говорит о том, что ему можно доверять. Но премия полезна не только для победителей, но и для всего авторынка. Коллеги по цеху, которые видят достижения других, пытаются стать лучше, а стремление догнать и перегнать лидеров делает рынок совершеннее», — добавил Щеголев.

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