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Имам рассказал о встрече с боевиками ВСУ в форме ВС РФ в Курской области

«РИА Новости»: имам из Курска встретил переодетых в российскую форму солдат ВСУ
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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Председатель курской мусульманской организации «Рассвет» при «Московском муфтияте» Иса Салимсултанов встретил в Курской области переодетых в российскую форму военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 октября рассказал журналистам.

По словам мужчины, в первые дни нападения ВСУ на регион он решил проверить, остались ли люди в приграничном населенном пункте. Для проверки Салимсултанов зашел в открытый магазин, где встретил военнослужащих в российской форме. Они его расспросили, кто он и что делает, проверили документы и попросили ключи от его машины.

«Я спросил: «Зачем тебе ключи мои от автомобиля?» И один другому говорит на украинском языке: «Может, ему ногу прострелить?» И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит», — приводит слова имама «РИА Новости».

Мужчина рассказал, что украинские боевики угнали его машину, но он позже нашел ключи и эвакуировал двух женщин из населенного пункта.

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Ранее, 3 октября, правоохранители возбудили уголовное дело против солдат ВСУ, подорвавших автомобиль в Курской области, где погибли мужчина и женщина. Было отмечено, что в августе этого года украинские военнослужащие из 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны подорвали машину в селе Большое Солдатское с помощью беспилотника, к которому прикрепили взрывчатку.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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