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«Сферум» обновил интерактивную доску для системы образования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Разработчики учебного профиля «Сферум» в VK Мессенджере обновили функционал интерактивной доски для системы образования. Об этом в среду, 9 октября, сообщается на сайте российской компании.

В новой версии сервиса педагоги могут открывать доску на экране внутри онлайн-звонка, показывать там задания и объяснять учебный материал.

Ученики способны присоединяться к взаимодействию на доске, оставлять ответы и решения к задачам. Кроме того, теперь в сервисе удобно работать в группах и создавать отдельные окна для каждой из них.

Обновленная онлайн-доска позволяет отображать курсоры и имена обучающихся, работать с шрифтами и фигурами, включая 3D. Также участники звонков имеют возможность рисовать, вставлять внешние файлы и делиться ими между собой. Помимо этого, можно одновременно создавать несколько слайдов на доске, настраивать фоны и предоставлять право редактирования другим участникам занятия.

«Мы регулярно получаем обратную связь от наших пользователей и знаем, что педагогам очень важно проводить уроки онлайн не менее наглядно и интересно, чем в обычном классе. Именно поэтому мы запускаем обновленную интерактивную доску», — поделился вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

«Сферум» — российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве.

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Ранее, 4 июня, сообщалось, что число пользователей сервиса «Сферум» достигло 25 млн человек за учебный год. Число школьников, использующих профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» для общения по учебным вопросам, увеличилось на 34% (11,2 млн), а педагогов — на 40% (2,1 млн). Кроме того, платформа зарегистрировала рост количества подключенных образовательных организаций на 25% — до 89,6 тыс.

В апреле стало известно, что учебный профиль «Сферум» предустановят на ноутбуки ICL Techno, которые поставляются в российские образовательные организации в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» нацпроекта «Образование». Предполагается, что в этом году в школы более 40 регионов страны будет поставлено свыше 50 тыс. таких переносных компьютеров.

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