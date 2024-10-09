Россиянина осудили на 12 лет за участие в «Легионе «Свобода России»

Обвиняемый за участие в деятельности организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ) 50-летний житель столицы приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Об этом заявила столичная прокуратура в Telegram-канале.

Войдя в состав объединения, осужденный предлагал участникам пользоваться принадлежащими ему земельными участками на территории Московской и Смоленской областей, а также отправлял им фото- и видеоматериалы стратегических объектов.

«С учетом позиции прокурора Мищенко будет отбывать первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сообщило ведомство.

Мужчина вступил в состав украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ) в мае 2023 года. Задержан гражданин РФ был в сентябре того же года.

Ранее, 24 сентября, сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Хабаровскому краю задержали гражданку одной из стран Центральной Азии по подозрению в оправдании терроризма. В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что задержанная сотрудниками женщина оправдывала деятельность международной террористической организации в интернете.

До этого, 16 сентября, жителя Нижегородской области арестовали за работу на украинскую организацию «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ). По данным спецслужбы, мужчина установил контакты с террористической организацией по собственной инициативе. Его задержали при выполнении очередного задания, по решению суда он находится под стражей.