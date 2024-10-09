ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Петровском районе Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар западным артиллерийским снарядом по многоквартирному дому в Петровском районе Донецка. «Известия» 9 октября показали кадры последствий обстрела.

Был зафиксирован один прилет под основание балкона первого этажа пятиэтажного многоквартирного дома. Осколки разлетелись по всему двору, посечены машины, также выбито остекление с первого по пятый этаж.

Одна женщина была ранена, ее оперативно доставили в больницу.

Военный следователь Следственного комитета (СК) РФ заявил, что в данный момент проводится фиксация последствий обстрела.

«В результате осмотра обнаружены фрагменты осколков от артиллеристского снаряда, предположительно артиллеристского снаряда натовского образца. Все фрагменты будут изъяты, в ближайшее время направлены на экспертизу», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ за сутки 19 раз обстреляли населенные пункты ДНР, в результате чего погибли трое мирных жителей. В Никитовском районе Горловки двое мужчин погибли в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на легковой автомобиль, еще один мужчина скончался на территории АЗС.

До этого, 4 октября, здание администрации Горловки ДНР подверглось атаке беспилотника ВСУ. «Известия» опубликовали видео последствий удара украинских боевиков. На кадрах видно, что в результате удара у администрации частично выбито остекление. Пострадали и железные решетки на окнах.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.