ГИБДД заявила о снижении аварийности с каршерингом и такси в Москве

По итогам девяти месяцев текущего года в Москве количество происшествий с автомобилями каршеринга снизилось на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 9 октября в своем Telegram-канале сообщила столичная Госавтоинспекция.

Так, с участием автомобилей краткосрочной аренды за этот период было зарегистрировано 274 ДТП, в которых шесть человек погибли и 318 получили ранения. В сравнении с девятью месяцами прошлого года число погибших снизилось на 55%, а количество пострадавших — на 20,3%

С участием автомобилей такси с января по сентябрь количество происшествий уменьшилось на 4,4%, а число пострадавших в их результате — на 6,1%. Всего на дорогах Москвы произошло 1295 ДТП с участием машин такси, в таких авариях 36 человек погибли и 1503 получили ранения различной степени тяжести.

Накануне сообщалось, что Верховный суд (ВС) РФ отказал в жалобе оштрафованной за ДТП женщине-водителю, которая настаивала, что пострадавший пешеход в момент происшествия был нетрезв и стал причиной аварии. В результате происшествия пешеход получила вред здоровью средней тяжести.