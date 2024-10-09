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Водителя грузовика арестовали после гибели троих человек в аварии в Подмосковье

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Фото: t.me/gumvd50
dzen
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Водителя грузового автомобиля заключили под стражу после смертельного ДТП в городском округе Серпухов. Об этом начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова сообщила в среду, 9 октября.

«По ходатайству следователя следственного управления УМВД России «Серпуховское» мужчине 1979 года рождения, управлявшему грузовым автомобилем и совершившему массовое ДТП, в результате которого погибли три человека, Серпуховским городским судом избрана мера пресечения — заключение под стражу сроком по 6 декабря текущего года», — сказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

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7 октября в отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на 103 км трассы М-2 «Крым», в результате которого погибли три человека, возбудили уголовное дело, передает RT.

О смертельном ДТП стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось, что в результате инцидента скончались три человека, еще трое получили телесные повреждения, сообщает 360.ru. Отмечалось, что в округе Серпухов водитель, управляя грузовым автомобилем, столкнулся с тремя грузовыми и семью легковыми машинами, передает ИА «Регнум». Позднее появилась информация, что, по предварительным данным, причиной ДТП мог стать отказ тормозов у грузовой машины, передает НСН.

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