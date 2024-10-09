В Верховной раде перечислили причины дезертирства военнослужащих ВСУ
Многие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют воинские части из-за вымогательств. Такое заявление 9 октября сделал депутат Верховной рады Сергей Евтушок.
«Многие военные идут в СЗЧ (самовольное оставление части. — Ред.) из-за неуставных отношений и вымогательства со стороны командиров», — пишет издание «Страна.ua».
Евтушок добавил, что в армии с военнослужащих требуют денежные средства за «любые мелкие нарушения».
Кроме того, нардеп раскритиковал «бусификацию» (действия в рамках мобилизации, когда представители военкоматов принудительно сажают граждан в машину) и отметил, что данный подход не может дать украинской армии подготовленных и мотивированных бойцов.
Накануне «Страна.ua» сообщило о росте случаев дезертирства в ВСУ с 2022 года. Так, в 2024 году количество возбужденных дел достигает почти 30 тыс., в то время как в 2022 году цифра составляла 6 тыс.
Ранее, 25 сентября, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что положение украинских войск на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за дефицита боеприпасов и живой силы. Кроме того, на обострение ситуации влияют низкое морально-психологическое состояние личного состава и высокий уровень дезертирства, добавил военный.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.