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Швейцария согласилась ради Киева получить немецкое вооружение позже

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Juliane Sonntag
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Министерство обороны Швейцарии согласилось по просьбе Германии отложить поставку партии заказанных Берном немецких противотанковых гранатометов RGW90, чтобы отправить их на Украину. Об этом 9 октября сообщается на сайте швейцарского правительства.

Закупка у компании Dynamit Nobel Defence GmbH была одобрена в 2016 году. Она предусматривала поэтапные поставки в 2024 и 2025 годах, но по изначальному графику пройдут лишь первые две из них.

«Третья партия теперь будет поставлена [властям] Германии, которая намерена доставить противотанковые управляемые ракеты на Украину. Из-за этой договоренности Швейцария получит свою последнюю партию примерно на год позже, чем планировалось, в 2026 году», — уточнили в кабмине страны, который был проинформирован о решении оборонного ведомства.

Правительство Швейцарии считает, что подобная схема не нарушает принцип ее нейтралитета, поскольку оружие из указанной партии никогда не будет находиться на швейцарской территории. В кабмине напомнили, что на аналогичный шаг Берн пошел в 2022 году, отказавшись от поставок противотанкового комплекса NLAW в пользу Великобритании.

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Накануне минобороны Франции сообщило, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000, оснащенные вооружениями типа «земля – воздух» и защитой от радиоэлектронной борьбы. Поставка запланирована на I квартал 2025 года.

Ранее, 7 октября, глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что если Запад закончит отправлять военную помощь Киеву, конфликт на Украине может завершиться через две недели. При этом он отметил, что Брюссель не готов действовать таким образом.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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