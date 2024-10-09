После инцидента с погоней в Челябинске возбудили уголовное дело

В Челябинске после противоправного инцидента около автобусной остановки на улице Братьев Кашириных возбуждено уголовное дело. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне около 21:00. После него сотрудниками правоохранительных органов была организована погоня, в результате которой фигурант был задержан.

Отмечается, что в связи с инцидентом сотрудниками Управления ФСБ по Челябинской области задержан заместитель начальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по региону подполковник полиции Калитюк А.М.

Правоохранителя задержали с поличным в момент получения денег. Он предпринял попытку скрыться, но безуспешно. Причиной задержания высокопоставленного сотрудника полицейского главка, по данным источника, стали его посреднические услуги в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в суде.

Накануне в Сети появилась информация о том, что в одном из районов Челябинска произошла стрельба.

Ранее, 9 сентября, в Красноярске задержали заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. Его подозревают в получении взятки. В СК Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).