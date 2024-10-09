Глава ЕК возмутилась пропуском россиян в Венгрию без дополнительных проверок

Политика Венгрии, которая позволяет пропускать россиян на территорию страны без «проверки безопасности», создает риски для Европейского союза (ЕС). Такое заявление 9 октября сделала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках дебатов с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Европарламенте.

«Как может быть, что венгерское правительство приглашает граждан России в наш союз без дополнительных проверок безопасности?» — цитирует ее Reuters.

Она добавила, что такая политика Венгрии создает риски не только для нее, но и для других стран — членов Евросоюза, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 18 сентября, еврокомиссар Стелла Кириакидес заявила, что ЕС обсуждают меры по ужесточению процесса получения виз россиянами. Она добавила, что количество выданных виз российским гражданам уже упало примерно на 90%.

До этого, 21 августа, Венгрия сообщила Еврокомиссия о соответствии правилам Евросоюза решения по въезду для россиян. Уточнялось, что программа ослабления визовых ограничений для россиян и белорусов предусматривает такую же миграционную проверку, как и в случаях с другими аналогичными разрешениями.

В июле Венгрия расширила действие своей программы «национальной карты», которая дает право работать на территории страны, в том числе включив в нее граждан России и Белоруссии. Мера вызвала возмущение в ЕС. Еврокомиссия потребовала у Будапешта объяснений. Кроме того, ряд европейских политиков потребовал приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне.

В настоящее время безвизовый режим с Россией имеют три страны Европы: Босния, Сербия и Черногория.