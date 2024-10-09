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Глава ЕК возмутилась пропуском россиян в Венгрию без дополнительных проверок

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Фото: АР/ Denes Erdos
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Политика Венгрии, которая позволяет пропускать россиян на территорию страны без «проверки безопасности», создает риски для Европейского союза (ЕС). Такое заявление 9 октября сделала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках дебатов с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Европарламенте.

«Как может быть, что венгерское правительство приглашает граждан России в наш союз без дополнительных проверок безопасности?» — цитирует ее Reuters.

Она добавила, что такая политика Венгрии создает риски не только для нее, но и для других стран — членов Евросоюза, уточняет «Газета.Ru».

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Ранее, 18 сентября, еврокомиссар Стелла Кириакидес заявила, что ЕС обсуждают меры по ужесточению процесса получения виз россиянами. Она добавила, что количество выданных виз российским гражданам уже упало примерно на 90%.

До этого, 21 августа, Венгрия сообщила Еврокомиссия о соответствии правилам Евросоюза решения по въезду для россиян. Уточнялось, что программа ослабления визовых ограничений для россиян и белорусов предусматривает такую же миграционную проверку, как и в случаях с другими аналогичными разрешениями.

В июле Венгрия расширила действие своей программы «национальной карты», которая дает право работать на территории страны, в том числе включив в нее граждан России и Белоруссии. Мера вызвала возмущение в ЕС. Еврокомиссия потребовала у Будапешта объяснений. Кроме того, ряд европейских политиков потребовал приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне.

В настоящее время безвизовый режим с Россией имеют три страны Европы: Босния, Сербия и Черногория.

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