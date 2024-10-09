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Сборку иранских седанов Iran Khodro Tara могут наладить в России

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Иранский седан Iran Khodro Tara планируется начать выпускать в России. Об этом 9 октября сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» с московского мероприятия CarX-2024, где была представлена версия седана 2025 модельного года.

По данным канала, сейчас готовится сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющий наладить массовые продажи Iran Khodro Tara в России. Ожидается, что ОТТС будет готов к середине декабря, после чего компания определится с местом локальной сборки автомобилей.

Планируется начать сборку крупноузловым методом SKD (сборка из шести больших блоков), а затем постепенно переходить к мелкоузловому CKD. Через несколько дней представленный на выставке Iran Khodro Tara отправится на испытания в НАМИ.

По словам маркетолога фирмы-дистрибутора «Мамаруса» Вячеслава Колтунова, для сборки рассматриваются две площадки на юге и в центре России. Одна из них — предприятие «Ставрополь Авто», на котором прежде выпускались автомобили Great Wall Hover. Сейчас всё имущество завода находится в продаже.

«До повышения утильсбора Тара с автоматом стоили 1,9 млн рублей. И, по словам Колтунова, иранцы очень хотят оставить эту цену на 2025 год. Ну или, хотя бы, не увеличивать ее на полную ставку утильсбора. Продажи обновленных моделей Тара и иранского «Пежо» 207 начнутся в январе 2025. Сборка — в лучшем случае спустя полгода», — говорится в сообщении.

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Накануне стало известно, что проект федерального бюджета на ближайшие три года предполагает снижение объемов импорта легковых автомобилей в Россию с 2025 года. Ожидается, что в следующем году импорт легковых автомобилей составит 1,085 млн единиц, из которых на новые придется 733,5 тыс. машин.

7 октября сообщалось, что в России зафиксировали очередной рекорд продаж автомобилей. С 30 сентября по 6 октября в стране было реализовано почти 56,1 тыс. новых автотранспортных средств, что является наивысшим показателем с 2022 года.

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