Бойцы 7-й бригады группировки войск «Юг» прорвали рубеж на северском направлении спецоперации, которое почти два года было застывшим, и зачищают его населенные пункты от украинских боевиков. О своей работе российские военнослужащие рассказали 9 октября.

Военнослужащие ведут бои в Григоровке и Серебрянке — крупном селе в Донецкой Народной Республике. Занятие этого рубежа помешает снабжению группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отодвинет вражескую артиллерию дальше от крупных городов Донбасса. Как рассказал боец третьей армии группировки с позывным Артем, боевики здесь отступают.

«Бойцы почувствовали вкус победы, пошли вперед. Противник падает под давлением, у него идет хаос, малодушие, они отступают. И пока такое идет, нужно давить до конца», — поделился он.

Военными здесь применяется оптимальный для передвижения на передовой транспорт — багги. Он легкий, мобильный и по сравнению с другими машинами практически бесшумный, уточнил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Боец с позывным Анрюха, в свою очередь, рассказал о борьбе с дронами противника.

«Мы просто выше находились, на высоте, он (украинский беспилотник. — Ред.) ниже пролетал, нас не заметил. <…> Да, это нужна только практика. Сразу с первого раза это не получится», — сказал военный.

Между тем боец с позывным Артем указал, что с приходом российский военных народ здесь вздохнул.

«Если были моменты, когда они наносили артиллерийские обстрелы по жилым массивам, были даже случаи, когда их дроны-камикадзе залетали, то теперь этого не будет. Народ вздохнул», — заключил он.

За последнюю неделю ВС РФ освободили ряд населенных пунктов в ДНР. Так, накануне Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Зоряное Первое и Золотая Нива. За день до этого, 7 октября, войска РФ освободили населенный пункт Гродовка в ДНР. Ранее, 5 октября, армией России был освобожден населенный пункт Желанное Второе в ДНР, а 3 октября — Угледар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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