Суд ДНР вынес приговор двум 19-летним местным жителям за сотрудничество с СБУ
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор 19-летним местным жителям за госизмену. Об этом в среду, 9 октября, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что летом 2023 года Виктор Захарченко и Никита Полозов собирали информацию о расположении российской военной техники в зоне спецоперации и передавали ее сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).
«Суд приговорил Захарченко к 12 годам 6 месяцам лишения свободы, Полозова — к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Кроме того, обвиняемым назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.
Ранее, 3 октября, пензенский областной суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за госизмену и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Отмечалось, что обвиняемый вел переписку с представителями СБУ, в ходе которой передавал информацию о расположении российской техники и личные данные военнослужащих.