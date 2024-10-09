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В Грузии назвали требования ЕП ввести санкции против России отвратительными

Папуашвили: требования ЕП ввести санкции против России отвратительны
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в среду, 9 октября, назвал требования Европарламента (ЕП) присоединиться к западным санкциям против России перед парламентскими выборами в стране — отвратительными.

«В резолюции ЕП по Грузии, которая будет принята 9 октября, есть отвратительное требование ввести двусторонние санкции против России. Это первый официальный публичный документ ЕС, открыто требующий от Грузии санкций против России, и это скандально», — заявил он во время пресс-конференции, кадры которой опубликованы на сайте телеканала Imedi.

Папуашвили считает, что это событие открыло общественности то, какое давление оказывалось на грузинские власти в последние два с половиной года. По его словам, авторы данной резолюции осознают, что санкции Грузии не навредят России, при этом народу страны грозят экономическим коллапсом и «большим риском вооруженного противостояния».

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Ранее, 7 октября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что урегулирование конфликта с РФ является одним из важнейших приоритетов страны. Он выразил уверенность в том, что после окончания конфликта на Украине произойдет перезагрузка отношений как в сторону США, так и ЕС.

Дипломатические отношения России и Грузии были прерваны в 2008 году. Тогда 8 августа разразился вооруженный конфликт между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Грузинская армия атаковала Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела войска и вытеснила грузинских военных. Конфликт длился пять дней, в результате погибло более 1 тыс. человек. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает их независимыми государствами.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября 2024 года. Во время них будет использована система электронного голосования, а избираться кандидаты будут по партийным спискам. Места в законодательном органе займут партии, которые получат не менее 5% голосов граждан.

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