Шесть человек получили ножевые ранения при нападении в израильской Хадере

Не менее шести человек получили ножевые ранения в ходе нападений в израильском городе Хадера. Об этом 9 октября сообщил портал Ynet со ссылкой на данные полиции и медиков.

По информации издания, нападения произошли в трех разных местах. Пострадавших эвакуировали в городскую больницу. В данный момент двое раненых находятся в критическом состоянии, трое — в тяжелом, еще один — в состоянии средней тяжести.

В полиции подтвердили, что речь идет о теракте. Нападавшего нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее, 6 октября, произошло нападение на центральный вокзал в израильском Беэр-Шеве, в результате которого погибла офицер погранслужбы, еще 10 человек получили ранения. Сообщалось, что напавший стрелял в прохожих и наносил им ножевые ранения. Он был ликвидирован силами правопорядка.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.