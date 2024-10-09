К 90-летию музея Щусева пройдет выставка «Архитектура говорит»
В честь 90-летия государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева 9 октября откроется выставка «Архитектура говорит». Экспозиция будет работать до 26 января, сообщили в пресс-службе ВТБ, который выступил генеральным спонсором выставки.
«Музей за последнее время сделал несколько великолепных выставок. ВТБ поддержал две из них — посвященные ярким архитекторам 20 века Константину Мельникову и Алексею Щусеву. В этот раз экспозиция позволяет познакомиться с наследием архитектуры всеобъемлюще, и традиционно будет интересна не только профильному сообществу, но и широкой аудитории», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
На выставке будет представлено более 400 предметов из фондов музея. За 90 лет коллекция пополнялась различными экспонатами — там есть и главный инструмент архитектора — карандаш, и авторские модели зданий.
Выставка посвящена не конкретному человеку, событию или явлению, а архитектуре в целом. «Экспозиция организована таким образом, чтобы посетители могли изучить архитектуру как искусство и науку с разных ракурсов. Каждый из разделов покажет ее как идею, как материал, как стиль, как тип, как город, как интерьер, как объект рисования и фотосъемки», — рассказали в пресс-службе банка.