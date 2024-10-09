ВСУ подвергли непрерывному обстрелу поселок в Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли непрерывным атакам поселок городского типа Днепряны, расположенный на левом берегу Херсонской области. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Со вчерашнего вечера (8 октября. — Ред.) поселок городского типа Днепряны находится под непрерывным минометным огнем противника», — написал он в Telegram-канале.
Сальдо отметил, что при атаке ВСУ также активно используют дроны-камикадзе.
По его словам, несколько жилых домов получили серьезные повреждения, пострадавших нет.
Ранее в этот день сообщалось, что за сутки ВСУ 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Известно, что в результате атак погибли три человека.
До этого, 4 октября, здание администрации Горловки подверглось атаке беспилотника ВСУ. «Известия» опубликовали видео последствий удара украинских боевиков. На кадрах видно, что в результате удара в здании частично выбито остекление. Пострадали и железные решетки на окнах.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.