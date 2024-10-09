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ВСУ подвергли непрерывному обстрелу поселок в Херсонской области

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Фото: Telegram/Владимир Сальдо
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли непрерывным атакам поселок городского типа Днепряны, расположенный на левом берегу Херсонской области. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Со вчерашнего вечера (8 октября. — Ред.) поселок городского типа Днепряны находится под непрерывным минометным огнем противника», — написал он в Telegram-канале.

Сальдо отметил, что при атаке ВСУ также активно используют дроны-камикадзе.

По его словам, несколько жилых домов получили серьезные повреждения, пострадавших нет.

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Ранее в этот день сообщалось, что за сутки ВСУ 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Известно, что в результате атак погибли три человека.

До этого, 4 октября, здание администрации Горловки подверглось атаке беспилотника ВСУ. «Известия» опубликовали видео последствий удара украинских боевиков. На кадрах видно, что в результате удара в здании частично выбито остекление. Пострадали и железные решетки на окнах.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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