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Минсельхоз не исключил повышения пошлины на цветы из недружественных стран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия может повысить импортные пошлины на цветы из недружественных стран. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации в среду, 9 октября.

Она напомнила, что с июля на поставку цветов из недружественных стран действует пошлина 20%.

«Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим», — сказала она.

Год наплакал: в России начала быстро дорожать красная икра
Ее стоимость к октябрю уже повысилась на четверть, а к Новому году может подскочить еще на 10%

В мае Лут подчеркивала, что вместе с этим для цветоводов предусмотрены меры поддержки, в том числе льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки.

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