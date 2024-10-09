Минсельхоз не исключил повышения пошлины на цветы из недружественных стран
Россия может повысить импортные пошлины на цветы из недружественных стран. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации в среду, 9 октября.
Она напомнила, что с июля на поставку цветов из недружественных стран действует пошлина 20%.
«Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим», — сказала она.
В мае Лут подчеркивала, что вместе с этим для цветоводов предусмотрены меры поддержки, в том числе льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки.