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Калдаре рассказал о процессе задержания Чистилина в Молдавии

Калдаре: Чистилина задержали в Кишиневе, когда он вышел из машины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ученого-экономиста Дмитрия Чистилина задержали в Кишиневе следившие за ним молдавские спецслужбы, когда он вышел из своей машины. Об этом 9 октября сообщил «Известиям» его друг Игорь Калдаре.

Калдаре узнал о задержании Чистилина от его водителя. Ученого, имеющего двойное русско-украинское гражданство, задержали как гражданина Украины. После задержания ему сообщили, что его экстрадируют.

«Неправильное поведение: дают ему въехать в страну, и в стране его уже по украинскому паспорту [задерживают], нарушая всё, что можно нарушить», — прокомментировал поведение молдавских спецслужб Игорь Калдаре.

Он подчеркнул, что украинские и молдавские СМИ сразу начали распространять ложную информацию, искажающую реальную картину событий.

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О задержании Чистилина стало известно накануне. Сообщалось, что молдавские спецслужбы передали его киевским властям. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что сейчас Чистилин находится под стражей и против него было возбуждено дело о государственной измене. Отмечалось, что ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил «Известиям», что Молдавии в будущем придется по закону отвечать за арест и выдачу Киеву ученого. Он призвал не удивляться «бандитскому аресту» Чистилина, потому что раньше в республике уже имели место похожие случаи.

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