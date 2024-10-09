Калдаре рассказал о процессе задержания Чистилина в Молдавии

Ученого-экономиста Дмитрия Чистилина задержали в Кишиневе следившие за ним молдавские спецслужбы, когда он вышел из своей машины. Об этом 9 октября сообщил «Известиям» его друг Игорь Калдаре.

Калдаре узнал о задержании Чистилина от его водителя. Ученого, имеющего двойное русско-украинское гражданство, задержали как гражданина Украины. После задержания ему сообщили, что его экстрадируют.

«Неправильное поведение: дают ему въехать в страну, и в стране его уже по украинскому паспорту [задерживают], нарушая всё, что можно нарушить», — прокомментировал поведение молдавских спецслужб Игорь Калдаре.

Он подчеркнул, что украинские и молдавские СМИ сразу начали распространять ложную информацию, искажающую реальную картину событий.

О задержании Чистилина стало известно накануне. Сообщалось, что молдавские спецслужбы передали его киевским властям. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что сейчас Чистилин находится под стражей и против него было возбуждено дело о государственной измене. Отмечалось, что ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил «Известиям», что Молдавии в будущем придется по закону отвечать за арест и выдачу Киеву ученого. Он призвал не удивляться «бандитскому аресту» Чистилина, потому что раньше в республике уже имели место похожие случаи.