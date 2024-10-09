Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) отменил новый саммит по урегулированию конфликта в стране из-за отсутствия желающих приехать на мероприятие. Такое мнение выразил 8 октября экс-заместитель главы Пентагона, публицист Стивен Брайен.

«Тем временем Зеленский, который только что был вынужден отменить предстоящий «мирный саммит» (официально перенесен на будущее), потому что никто не захотел приехать, дал понять, что не будет вести переговоры с Москвой ни при каких обстоятельствах», — написал американский эксперт в своем блоге Weapons and Strategy.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали распадаться, из-за чего в вопросе собственной защиты Зеленский полагается на неонацистские элитные бригады. Также Брайен отметил, что различные варианты «формул мира» европейских политиков никак не повлияют на исход конфликта.

Накануне в офисе Зеленского сообщили, что второй мирный саммит по украинскому конфликту не состоится в ноябре. Вместо него пройдут тематические конференции по каждому пункту «формулы мира» украинского лидера.

Политолог Иван Мезюхо объяснил отмену мероприятия неспособностью Киева изменить ситуацию на поле боя.

Ранее, 3 октября, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва сейчас не видит возможностей для прямых контактов с Киевом. При этом российская сторона остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта и приветствует конструктивные предложения, подчеркнул он.

До этого, 25 сентября, Зеленский сказал, что урегулировать конфликт путем мирных переговоров не удастся. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова украинского лидера фатальной ошибкой, с последствиями которой предстоит столкнуться киевскому режиму.

Первый саммит по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Москву для участия в нем не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. Ряд стран-участниц отказался подписывать итоговое коммюнике.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.