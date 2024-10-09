Украина становится «затухающей темой» на обсуждениях в ООН, представители России не услышали никакого реального желания со стороны западных стран урегулировать текущий конфликт. Об этом 9 октября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

«Украина, если взять последнюю неделю высокого уровня, предыдущий год, позапрошлый год — это затухающая тема. Мы не услышали ничего нового в отношении украинского сюжета. Был [президент Украины Владимир] Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая. — Ред.), были попытки как-то его продвигать на различных встречах и форумах, но ничего нового мы не услышали. Мы не услышали реального желания урегулировать проблему», — заявил Вершинин на пресс-конференции.

Как добавил дипломат, все обсуждения в Вашингтоне снова вращались вокруг так называемой формулы мира Зеленского, в которой содержатся неприемлемые, ультимативные требования для России.

«Мы видим затухание интереса к данной проблеме, которую периодически разжигают западные страны в своих корыстных русофобских целях», — указал замглавы МИД РФ.

Ранее, 8 октября, газета Financial Times (FT) написала, что власти стран Запада начали признавать факт утраты территорий Украиной и необходимость начала переговоров с Россией. По данным издания, украинские власти постепенно отказываются от идеи требовать вывода российских войск с новых территорий. На изменение позиции влияет факт скорых президентских выборов в США.

До этого, 23 сентября, президент Чехии Петр Павел призвал киевский режим смириться с потерей территорий. При этом политолог и военный аналитик Вадим Мингалев в беседе с «Известиями» выразил мнение о том, что заявления западных и украинских политиков о необходимости мира с Россией не являются искренними. По его словам, на самом деле противник намерен взять паузу для восстановления и нового витка агрессии против РФ.

25 сентября Зеленский в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что урегулировать кризис путем мирных переговоров не удастся. Он высказался о необходимости использования его «формулу мира», а также осудил тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле его слова назвали фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима.