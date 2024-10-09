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Собянин рассказал о работе социальных координаторов по поддержке пациентов в больницах

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Столичному сервису «Социальная служба в больницах» исполнилось три года. Об этом напомнил москвичам в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, рассказавший о целях, планах развития и достигнутых службой результатах.

«За это время социальные координаторы оказали пациентам и их близким свыше 250 тысяч услуг. Сегодня социальные координаторы приходят на помощь пожилым или одиноким людям, пациентам с инвалидностью и маломобильным москвичам, а также людям в трудной ситуации», — отметил Сергей Собянин.

Как рассказал столичный градоначальник, московские социальные координаторы оказывают необходимую помощь и поддержку пожилым и одиноким людям, пациентам с инвалидностью и ограниченной мобильностью, а также людям в сложной жизненной ситуации. Они помогают решать организационные и бытовые вопросы, возникающие при госпитализации. Обратиться к ним пациенты могут бесплатно и непосредственно в больнице, где социальные координаторы узнают о пациентах, нуждающихся в помощи. Кроме того, в детских клиниках они консультируют родителей по вопросам, связанным с получением социальной помощи, например, в случаях выявления особенностей развития у ребенка.

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