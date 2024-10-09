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Пенсионерка из Красноярска возместила ущерб за поджог соседской машины

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Фото: МВД по Красноярскому краю
dzen
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В Красноярске пенсионерка возместила материальный ущерб соседу, автомобиль которого подожгла из-за шума от проводимого им ремонта квартиры. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Сообщение о возгорании автомобиля марки Honda поступило в дежурную частью в ночь на 19 августа. Транспортное средство принадлежало 60-летнему мужчине. В результате расследования было установлено, что причиной возгорания стал поджег, который совершила соседка потерпевшего.

Она призналась, что испытывает неприязнь к соседям из-за шума, который исходит в результате проведения ремонтных работ в квартире. Она совершила акт мести в состоянии алкогольного опьянения.

«Ущерб составил более 180 тыс. рублей. <...> В ходе следствия обвиняемая полностью возместила ущерб, причиненный ее действиями», — говорится в Telegram-канале.

В отношении ранее не судимой женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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