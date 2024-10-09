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В Забайкальском крае таможенники нашли у иностранок золото на 3,5 млн рублей

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Фото: Telegram/Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
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В Забайкальском крае возбуждены уголовные дела в отношении иностранных граждан, которые подозреваются в контрабанде золота. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале 9 октября.

«По версии следствия, двое иностранных граждан незаконно приобрели и хранили при себе изделия из золота массой около 460 граммов, общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в октябре этого года двое иностранок попытались вывезти золотые украшения из России. Попытку контрабанды удалось пресечь сотрудникам пункта пропуска МАПП «Забайкальск» Читинской таможни.

Сообщается, что туристки проходили пункт досмотра, предварительно спрятав золотые браслеты на запястьях рук под эластичными бинтами. Также у одной из подозреваемых при досмотре было найдено кольцо из драгоценного металла.

Нарушительницам может грозить наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

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2 октября таможенники изъяли около 0,5 кг золотого песка на 3,8 млн рублей у граждан КНР. Они направлялись на пароме в Тунцзян и были задержаны в пункте пропуска «Нижнеленинское» в ЕАО. Нарушители работали водителями в золотодобывающей компании. Незадекларированное золото они собирались сдать в ломбард в КНР. По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Иностранцам грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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