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Серийное производство Lada Aura начнется в ближайшие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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АвтоВАЗ начнет серийное производство модели Lada Aura в ближайшие дни. Об этом сообщил глава отечественной автокомпании Максим Соколов в эфире канала «Россия 24», передает ТАСС 9 октября.

«Буквально на днях серийная Aura начнет сходить с конвейера в Тольятти», — сказал он.

Lada Aura построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров. Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказывал, что АвтоВАЗ проводит тесты электрической модификации удлиненного седана Lada Aura.

Ранее в этот день сообщалось, что, как заявил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин, новую Lada Aura следует сравнивать с китайским седаном Hongqi H5, а не с Toyota Camry. Цена Lada Aura будет начинаться от 2,6 млн рублей, поделился он.

Издание дополненное: флагман АвтоВАЗа получил ESС и другие опции
На тесте «Известий» — модернизированная Lada Vesta

2 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов. По данным Управления делами президента РФ, машины поступят в ГД до конца года.

7 августа президент России Владимир Путин назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. 16 июля Путин проехал за рулем Lada Aura по новому участку трассы М-11, после чего положительно оценил автомобиль, который ему предоставили организаторы для поездки по дороге в Тверской области.

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