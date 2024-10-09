Вице-президент АвтоВАЗа сравнил Lada Aura с Hongqi

Новую модель АвтоВАЗа Lada Aura следует сравнивать с китайским седаном Hongqi H5, а не с Toyota Camry. Об этом заявил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

«Это очень важный для нас проект, можно сказать, что имиджевый. С Lada Aura мы выходим в новый для нас класс. Да, изначально мы сравнивали эту машину с Toyota Camry, но сейчас я бы ее сравнил с Hongqi H5. Когда мы провели тест-драйв, то многих коллег попросил обратить внимание на большое количество свободного пространства для ног на заднем ряду», — сказал Костромин в интервью «Российской газете», которое вышло 8 октября.

По его словам, Lada Aura создавалась в расчете на чиновников и таксистов, но сейчас ей заинтересовались и частные клиенты. В следующем году компания планирует предложить автомобиль с различными версиями задних сидений, включая электрические. Цена Lada Aura будет начинаться от 2,6 млн рублей, поделился он.

Hongqi H5 — это пятиметровый седан бизнес-класса, который оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 218 л.с. (340 Нм), его стоимость — от 4,8 млн рублей.

Накануне сообщалось, что у АвтоВАЗа нет планов по разработке и выпуску нового поколения внедорожника Lada Niva. Со следующего года Niva Legend и Niva Travel начнут оснащать двигателями объемом 1,8 л. Также планируется в два раза увеличить производство Niva Bronto, чтобы удовлетворить высокий спрос на модель. Кроме того, скоро в продаже появится модификация Niva Sport.