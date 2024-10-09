Совфед одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы СК

Совет Федерации на заседании в среду, 9 октября, одобрил закон о возможности продления срока полномочий главы Следственного комитета (СК) РФ после достижения им возраста 70 лет.

Инициировал закон президент России Владимир Путин, который «усмотрел наличие пробела» в законе «О Следственном комитете», где не установлен предельный возраст прохождения службы в должности председателя ведомства.

«Президент РФ в ст. 30 закона [о СК] предложил внести изменения, это две новеллы. Первой устанавливается предельный возраст — 70 лет, вторая новелла — за пределом данного возраста президенту предоставляется право продлить срок службы в должности председателя СК», — сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

За законопроект проголосовали 169 депутатов (94,9%).

Ранее в этот день Совет Федерации одобрил закон о лишении водительских прав на срок до 1,5 года за использование устройств или материалов, позволяющих скрыть госномер автомобиля. До этого за сокрытие номеров был предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.