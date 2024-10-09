На Украине сообщили о дефиците беспилотников для ВСУ
Глава украинской компании по производству БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит беспилотников. Его слова 9 октября приводит газета Financial Times.
Хасапов на форуме оборонной промышленности в Киеве подчеркнул, что ВСУ испытывают «колоссальный дефицит беспилотников». Он отметил, что у правительства просто нет достаточного количества средств, чтобы подписать контракты с его компанией для роста производственных мощностей.
«У государства нет средств, чтобы купить их», — цитирует его издание.
Ранее в этот день в генштабе ВСУ назвали ситуацию на фронте с Россией сложной. Там также отметили превосходство РФ в живой силе и технике.
До этого, 30 сентября, журнал The Daily Beast сообщил, что украинские военные пожаловались на усталость. Согласно данным издания, в рядах украинской армии наблюдается дефицит людей, в связи с этим военные измотаны. Отмечается, что нехватка бойцов — проблема не только одного батальона, но и Украины.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.