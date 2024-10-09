Предельно допустимую высоту зданий увеличат в Мурманске

В Мурманске планируют внести изменения в Правила землепользования и застройки, которые касаются допустимой высоты зданий. Предельное количество этажей увеличат до 17.

Приказ о разработке проекта изменений подписан в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области. На текущий момент предельно допустимая высота зданий и строений составляет 16 этажей и 50 м. После изменений она составит 17 этажей и 55 м. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Кроме того, будет изменена карта градостроительного зонирования. В частности, несколько участков на улицах Шевченко и Шабалина отнесут к зоне Ж-1 (застройка многоэтажными многоквартирными домами).

Ранее сообщалось, что в морском порту Мурманска планируют удалить два затонувших судна. Первое затонуло 14 января 2021 года у южной стороны пирса. Второе затонуло 9 апреля 2024 года.