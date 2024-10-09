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NYT узнала об обходах чиновниками Китая жительниц страны с вопросами о детях

NYT: в Китае чиновники обходят дома и расспрашивают о детях
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Фото: АР/Vincent Thian
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Китайские чиновники начали ходить по домам жительниц страны с вопросами об их планах заводить детей. Об этом 8 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на опросы жительниц КНР.

В материале отмечается, что, столкнувшись с сокращением населения, китайское правительство начало кампанию по стимулированию рождаемости. Чиновники проводят пропаганду в поддержку семьи и деторождения: ходят с вопросами о беременности по домам жительниц, разрабатывают совместно с университетами курсы «по позитивному взгляду на брак и деторождению», отслеживают процесс создания семьи частными звонками и фотографируют новорожденных для отчетности.

«Некоторые люди считают, что брак и роды — это только личные дела — и это зависит от каждого человека. Эта точка зрения ошибочная и односторонняя», — говорится в пресс-релизе текущего года правительственной ассоциации по планированию семьи в городском округе Муданьцзян.

The New York Times уточнила, что реакция жительниц КНР на кампанию неоднозначная. Некоторые женщины выразили благодарность за заботу, другие заявили о возможности игнорировать чиновников, но большинство выразили беспокойство данным подходом.

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Ранее, 11 июля, газета The Wall Street Journal сообщила, что население Китая может сократиться вдвое к 2100 году из-за политики «одна семья — один ребенок» с 1,4 млрд до 639 млн. Было отмечено, что экономический рост приводит жителей к решению иметь меньше детей.

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