Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили ситуацию на Украине
Мир
В США пообещали приложить усилия для прекращения войн после инаугурации Трампа
Общество
Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Мир
Левая партия «Непокоренная Франция» выдвинула вотум недоверия премьер-министру
Мир
Премьер Франции указал на рекордно большой государственный долг страны
Мир
В Эстонии предложили законопроект о закрытии границ с РФ
Мир
Кандидат в шефы Пентагона пообещал пересмотреть цели США по Ближнему Востоку
Мир
США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве
Мир
СМИ сообщили о согласии ХАМАС с условиями сделки о прекращении огня в Газе
Мир
Актриса Дэлис Карри погибла в своем доме при пожаре в Лос-Анджелесе
Общество
Россельхознадзор предупредил о запрете ввоза свиней из ЕС в Россию
Экономика
Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась в третьей декаде декабря до 21,69%
Интернет и технологии
В работе Рунета произошел масштабный сбой
Мир
Американцы отметили рост преступности и проблемы в экономике при Байдене
Мир
Макрон намерен посетить Ливан 17 января с официальным визитом
Туризм
Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года
Мир
Шольц назвал мигрантов важной составляющей процветания Германии
Общество
Суд назначил семерым военным ВСУ за вторжение в Курскую область до 16 лет колонии

Национальную премию в области боевых искусств «Золотой пояс» вручили в Москве

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве состоялась церемония вручения XV национальной премии «Золотой пояс», которой отмечаются особые достижения в области боевых искусств. Торжественное мероприятие проходило 8 октября в Государственном Кремлевском Дворце.

В число номинантов вошли спортсмены, представляющие различные боевые стили и направления, а также наставники и школы. Отдельных наград были удостоены участники специальной военной операции (СВО). При этом жюри отмечало не только спортивные достижения военных. Лауреатами стали герои СВО, проявившие мужество при выполнении боевого задания и тем самым спасшие жизнь своим товарищам.

«Очень много наград получили действительно настоящие мастера боевых искусств, но получили они их не за спортивные победы, а за свой подвиг и свое мужество, проявленное при защите Родины сегодня на передовой СВО», — сообщил «Известиям» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В номинации «За вклад в развитие боевых искусств» награды удостоился известный актер, спортсмен и одновременно спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал.

До этого, 1 октября, было объявлено открытым голосование XXX юбилейного сезона футбольной премии «Джентльмен года». Премия вручается футболистам, выступающим в российских клубах, не только за достижения на футбольном поле, но и за поступки и джентльменское поведение за его пределами. В этом году премия отмечает свое 30-летие.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025