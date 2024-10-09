Национальную премию в области боевых искусств «Золотой пояс» вручили в Москве
В Москве состоялась церемония вручения XV национальной премии «Золотой пояс», которой отмечаются особые достижения в области боевых искусств. Торжественное мероприятие проходило 8 октября в Государственном Кремлевском Дворце.
В число номинантов вошли спортсмены, представляющие различные боевые стили и направления, а также наставники и школы. Отдельных наград были удостоены участники специальной военной операции (СВО). При этом жюри отмечало не только спортивные достижения военных. Лауреатами стали герои СВО, проявившие мужество при выполнении боевого задания и тем самым спасшие жизнь своим товарищам.
«Очень много наград получили действительно настоящие мастера боевых искусств, но получили они их не за спортивные победы, а за свой подвиг и свое мужество, проявленное при защите Родины сегодня на передовой СВО», — сообщил «Известиям» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В номинации «За вклад в развитие боевых искусств» награды удостоился известный актер, спортсмен и одновременно спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал.
До этого, 1 октября, было объявлено открытым голосование XXX юбилейного сезона футбольной премии «Джентльмен года». Премия вручается футболистам, выступающим в российских клубах, не только за достижения на футбольном поле, но и за поступки и джентльменское поведение за его пределами. В этом году премия отмечает свое 30-летие.