МЧС сообщило о детонации взрывоопасных предметов в одном из районов Брянской области
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- МЧС сообщило о детонации взрывоопасных предметов в одном из районов Брянской области
Чрезвычайная ситуация муниципального характера в связи с детонацией взрывоопасных предметов зафиксирована в Карачевском районе Брянской области. Об этом в среду, 9 октября, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — говорится в оперативной сводке на сайте ведомства.
Инциденты находятся на контроле МЧС. При этом уточняется, что режим ЧС в указанный период не вводился.
Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в течение ночи силы противовоздушной обороны суммарно уничтожили 12 украинских беспилотников в небе над регионом. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.