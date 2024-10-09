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Итальянский журналист Corriere della Sera незаконно проник в Курскую область

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Фото: АР/Russian Defense Ministry Press Service
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Корреспондент итальянского издания Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно побывал в Курской области в сопровождении украинских военных. Об этом стало известно из опубликованного в среду, 9 сентября, материала на сайте газеты.

Кремонези вместе с отрядом Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересек российскую границу и прибыл в Суджу. Журналист является специальным корреспондентом издания и работает в нем с 1989 года.

Также стало известно, что в Курскую область незаконно проник журналист американского издания Foreign Policy Оз Катерджи. Он приехал в Суджу вместе с группой людей, доставлявших дроны и внедорожники ВСУ.

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Ранее, 7 октября, уголовные дела возбудили в отношении 14 иностранных журналистов по факту незаконного пересечения российской границы с 17 августа. В частности, новыми фигурантами дел стали журналисты швейцарского издательского холдинга СН Media Курт Пельда и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, которые незаконно пересекли госграницу РФ.

До этого, 27 сентября, уголовные дела о незаконном проникновении в Курскую области также возбудили против граждан США, корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс. Еще одним фигурантом стал тогда журналист румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча.

Украинские боевики 6 августа атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановку в регионе признали ЧС федерального характера. Операция по уничтожению противника продолжается.

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