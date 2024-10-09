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Пленный боевик ВСУ рассказал, как медики подсаживают военных на амфетамин

Пленный Кабанов рассказал, как медики ВСУ подсаживают бойцов на амфетамин
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Фото: АР/Libkos
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Военные медики специально подсаживают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на амфетамин. Об этом 9 октября рассказал пленный Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«У нас военнослужащие употребляли амфетамин, который заказывали через «Новую Почту», и получали этот амфетамин. Процентов 30% [военных] — 100% [употребляли]. У нас есть военные медики, которые предлагают амфетамин, чтобы держались, «бодряк» был», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что сначала наркотики распространяются бесплатно, чтобы вызвать зависимость, а затем люди начинают платить за них. Он считает, что за поставками амфетамина стоит командование, которое получает с этого прибыль.

Пленный заявил, что видел, как употребляли белый порошок его сослуживцы, после чего становились якобы более ловкими на поле боя.

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О том, что в ВСУ злоупотребляют наркотиками, сообщалось неоднократно. 4 июля исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что более 1 тыс. военнослужащих ВСУ за последние два года получили обвинительные приговоры за хранение наркотических средств. Он отмечал, что военные украинской армии часто обращаются к наркотическим веществам или алкоголю, чтобы снять посттравматическое стрессовое расстройство, так как государство не может им предложить нормальную реабилитацию.

В феврале текущего года украинский военнопленный сообщил, что наркотики военным продают офицеры ВСУ. По его словам, бывали случаи, что после употребления запрещенных веществ украинские военные могли в бреду начать стрелять друг в друга.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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