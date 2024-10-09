Реклама
Прямой эфир
Авто
Росавтодор почти вдвое увеличил темпы строительства и ремонта дорог
Авто
Новый аналог седана Volkswagen могут начать продавать в России
Мир
Умер чемпион Англии и бывший тренер «Манчестер Сити» Тони Бук
Армия
Российская армия освободила Нескучное и Терны в ДНР
Общество
ФСБ задержала жителя Забайкальского края за финансирование террористов в Сирии
Общество
Суд в Москве оштрафовал Google на 8 млрд рублей за уклонение от выплат
Туризм
Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года
Мир
Матвиенко указала на ущерб для ЕС от прекращения сотрудничества с Россией
Мир
В США заявили о дефиците яиц из-за птичьего гриппа
Спорт
Российская теннисистка Калинская снялась с Australian Open из-за простуды
Мир
Власти Израиля заявили о «реальном прогрессе» в сделке по освобождению заложников
Мир
СМИ сообщили о согласии ХАМАС с условиями сделки о прекращении огня в Газе
Мир
Актриса Дэлис Карри погибла в своем доме при пожаре в Лос-Анджелесе
Интернет и технологии
В работе Рунета произошел масштабный сбой
Мир
В США ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе оценили более чем в $250 млрд
Политика
Мишустин заявил о намерениях РФ и Вьетнама утвердить план сотрудничества до 2030 года
Мир
Шольц назвал мигрантов важной составляющей процветания Германии
Общество
Суд назначил семерым военным ВСУ за вторжение в Курскую область до 16 лет колонии

На Украине сообщили о 40 погибших при попытке нелегально пересечь госграницу

«Страна.ua»: 40 украинцев погибли при попытке нелегально сбежать за границу
0
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На Украине уже 40 мужчин погибли, пытаясь пересечь государственную границу нелегальным способом, чтобы избежать мобилизации. Об этом 9 октября заявил спикер государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

«Большинство таких случаев произошло по рекам. Фактически люди тонули, не оценив свои силы. Есть случаи, конечно, и в горах», — цитирует его Telegram-канал издания «Страна.ua».

Согласно статистике ведомства, с августа количество попыток убежать с Украины уменьшилось. Как отметил Демченко, на это повлияли усложнившиеся погодные условия.

Срок годности: экс-премьер Украины предупредил об усилении мобилизации
Когда Киев может ужесточить правила призыва и как это связано с выборами в Штатах

С Украины регулярно пытаются сбежать мужчины, которые опасаются мобилизации. 6 сентября Госпогранслужба сообщила, что украинские уклонисты предприняли попытку побега в Белоруссию через минное поле. В ведомстве подчеркнули, что мужчины «едва не подорвались». Как уточнило издание «Страна.ua», ранее попыток покинуть территорию Украины через границу с Белоруссией практически не было.

23 августа на Украине задержали сотрудников миграционной службы, которые нелегально изготавливали загранпаспорта для уклонистов. Схема предполагала незаконную продажу заграничных паспортов мужчинам, подлежащим призыву и находящимся за пределами украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025