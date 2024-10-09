На Украине сообщили о 40 погибших при попытке нелегально пересечь госграницу
На Украине уже 40 мужчин погибли, пытаясь пересечь государственную границу нелегальным способом, чтобы избежать мобилизации. Об этом 9 октября заявил спикер государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.
«Большинство таких случаев произошло по рекам. Фактически люди тонули, не оценив свои силы. Есть случаи, конечно, и в горах», — цитирует его Telegram-канал издания «Страна.ua».
Согласно статистике ведомства, с августа количество попыток убежать с Украины уменьшилось. Как отметил Демченко, на это повлияли усложнившиеся погодные условия.
С Украины регулярно пытаются сбежать мужчины, которые опасаются мобилизации. 6 сентября Госпогранслужба сообщила, что украинские уклонисты предприняли попытку побега в Белоруссию через минное поле. В ведомстве подчеркнули, что мужчины «едва не подорвались». Как уточнило издание «Страна.ua», ранее попыток покинуть территорию Украины через границу с Белоруссией практически не было.
23 августа на Украине задержали сотрудников миграционной службы, которые нелегально изготавливали загранпаспорта для уклонистов. Схема предполагала незаконную продажу заграничных паспортов мужчинам, подлежащим призыву и находящимся за пределами украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.
Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.