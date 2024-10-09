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В Кузбассе задержали стрелявших из пистолета участников свадебного кортежа

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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Кузбассе задержали участников свадебного кортежа, которые стреляли из пистолета в воздух во время езды. Об этом в среду, 9 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

«Видео, на котором водитель авто в составе свадебного кортежа на тонированном BMW выезжает на встречную полосу на проспекте Ленина в Кемерово, а пассажир несколько раз стреляет из пистолета в воздух, попало в поле зрения сотрудников регионального управления ФСБ России», — сообщили в пресс-службе.

В результате оперативно-разыскных мероприятий нарушители были установлены и задержаны. Это были местные жители — 28-летний водитель машины, не имеющий прав для управления транспортным средством, а также его 26-летний брат, у которого изъяли охолощенный пистолет.

В отношении не имевшего прав для вождения мужчины в ГАИ составили протоколы по нескольким нарушениям: за вождение без прав, непристегнутый ремень безопасности, а также за выезд на встречную полосу. За все нарушения ему назначен штраф в размере 21 тыс. рублей. Также было установлено, что у водителя и раньше были штрафы на сумму 10 тыс. рублей, за что его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Стрелявший в воздух в населенном пункте пассажир иномарки обязан выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Его также привлекли к ответственности за неиспользование ремня безопасности.

Несмотря на то что у автомобиля отсутствовала тонировочная пленка, на автомобиле были установлены нестандартные шины и диски, за что ему назначен штраф в 500 рублей и предписано устранить данные недостатки.

«Также госавтоинспекторами установлен владелец BMW — 32-летний гражданин одной из стран Средней Азии. За передачу транспортного средства водителю без прав он привлечен к ответственности, ему предстоит выплатить 30 тыс. рублей штрафа в соответствии с ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»)», — заключили в ведомстве.

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Накануне стало известно, что в Чистопольском районе Татарстана три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика на трассе Казань – Оренбург. Там добавили, что обстоятельства ДТП выясняются, на его место выехал чистопольский городской прокурор Тимур Дияров. Он рассказал, что погибшие — водитель c пассажиром BMW и человек за рулем ВАЗ-2107. Водитель грузовика Scania не пострадал.

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