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Причиной пожара на складе с ацетоном в Красноярском крае стали сварочные работы

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Фото: МЧС РФ
dzen
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Причиной пожара на складе с ацетоном в Норильске в Красноярском крае стало нарушение безопасности при выполнении сварочных работ. Об этом 9 октября сообщили в МЧС России.

«Дознаватель МЧС России установил: предварительно, причиной пожара в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочной работе на кровле», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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Предположительно, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ

Складское помещение в Норильске загорелось 7 октября. Сообщалось, что внутри находились емкости с ацетоном и палеты.

Изначально площадь пожара составляла 1560 кв. м. Позднее стало известно, что пламя с горящего в Норильске склада с ацетоном перекинулось на соседнее здание. К тушению были привлечены не менее 20 пожарных и шесть единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован 8 октября.

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