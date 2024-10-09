Причиной пожара на складе с ацетоном в Красноярском крае стали сварочные работы
Причиной пожара на складе с ацетоном в Норильске в Красноярском крае стало нарушение безопасности при выполнении сварочных работ. Об этом 9 октября сообщили в МЧС России.
«Дознаватель МЧС России установил: предварительно, причиной пожара в Красноярском крае стало нарушение правил безопасности при электросварочной работе на кровле», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Складское помещение в Норильске загорелось 7 октября. Сообщалось, что внутри находились емкости с ацетоном и палеты.
Изначально площадь пожара составляла 1560 кв. м. Позднее стало известно, что пламя с горящего в Норильске склада с ацетоном перекинулось на соседнее здание. К тушению были привлечены не менее 20 пожарных и шесть единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован 8 октября.