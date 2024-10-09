В Ирландии заявили о росте недовольства украинцами политикой Зеленского
Среди жителей Украины всё больше растет недовольство президентом страны Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек в мае. Об этом 8 октября заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители не скрывают своих чувств», — написал он на своей странице в X (бывш. Twitter).
К публикации он также прикрепил фотографию плаката в одном из городов Украины, на котором изображен президент России Владимир Путин и написано: «Путин придет — порядок наведет».
Ранее, 1 октября, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленскому необходимо продолжение конфликта, поскольку в мирной Украине его ждут суд и тюрьма. Он также добавил, что в настоящее время администрация Зеленского грабит страну «как в последний раз» как раз потому, что понимает, что ее конец близок.