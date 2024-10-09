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Бразильский боксер Родригес показал подготовку к бою с Кудряшовым

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Фото: РЕН ТВ
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Бразильский боец Фернандо Родригес 9 октября показал кадры тренировки перед поединком с российским боксером Дмитрием Кудряшовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На кадрах можно увидеть, как спортсмен выполняет приседания со штангой с большим весом, а также отрабатывает удары с тренером и на груше.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 25 октября.

Начнутся бои с финала Гран-при боксеров Давида Сурова и Святослава Тетерина, соревнующихся в тяжелом весе. Во втором поединке поборются российский боец Артем Сусленков и выступающий за Германию боксер Кристиан Хаммер. Также на ринг 25 октября выйдет Вячеслав Василевский, который сразится с бразильцем Глейсоном Тибау.

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О том, что Кудряшов выйдет на ринг против бразильского бойца в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», стало известно накануне. Изначально на ринг с российским спортсменом должен был выйти американец Грег Харди, но его заменили.

Дмитрий Кудряшов выступает в супертяжелом весе. Спортсмен является чемпионом 2016–2018 годов по версии WBA Silver. Также в 2017 году он претендовал на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. Фернандо Родригес обладает титулами чемпиона польской лиги KSW и Superior Challenge. Является бывшим чемпионом Бразилии по кикбоксингу. На счету спортсмена 13 побед в боях.

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