Бразильский боксер Родригес показал подготовку к бою с Кудряшовым
Бразильский боец Фернандо Родригес 9 октября показал кадры тренировки перед поединком с российским боксером Дмитрием Кудряшовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
На кадрах можно увидеть, как спортсмен выполняет приседания со штангой с большим весом, а также отрабатывает удары с тренером и на груше.
Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 25 октября.
Начнутся бои с финала Гран-при боксеров Давида Сурова и Святослава Тетерина, соревнующихся в тяжелом весе. Во втором поединке поборются российский боец Артем Сусленков и выступающий за Германию боксер Кристиан Хаммер. Также на ринг 25 октября выйдет Вячеслав Василевский, который сразится с бразильцем Глейсоном Тибау.
О том, что Кудряшов выйдет на ринг против бразильского бойца в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», стало известно накануне. Изначально на ринг с российским спортсменом должен был выйти американец Грег Харди, но его заменили.
Дмитрий Кудряшов выступает в супертяжелом весе. Спортсмен является чемпионом 2016–2018 годов по версии WBA Silver. Также в 2017 году он претендовал на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. Фернандо Родригес обладает титулами чемпиона польской лиги KSW и Superior Challenge. Является бывшим чемпионом Бразилии по кикбоксингу. На счету спортсмена 13 побед в боях.