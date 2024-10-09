Пожар в концертном зале в Самаре полностью потушен
Специалисты МЧС России полностью ликвидировали возгорание в концертном зале в Самаре. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пожар в Самаре полностью потушен», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Данные о разрушениях и пострадавших не уточнялись.
О возгорании стало известно накануне, 8 октября. Площадь пожара составила 50 кв. м. На момент распространения огня концертный зал не работал. К тушению были привлечены 67 специалистов и 20 единиц техники.