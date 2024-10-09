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В Москве открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Московский инновационный кластер запустил сервис для налаживания связей между наукой и бизнесом. Об этом 9 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он поможет быстрее и эффективнее интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики», — написал он в своем Telegram-канале.

К сервису уже присоединились МГУ им. М.В. Ломоносова, Сеченовский университет и МГТУ им. Н.Э. Баумана. В общей сложности инициативу поддержали две научные организации и 14 вузов столицы, восемь из которых имеют особый статус национального исследовательского университета.

Через платформу поступило уже свыше 300 обращений от различных компаний. Ученые и студенты, в свою очередь, начали проводить исследования для последующего внедрения разработок в крупный бизнес в более чем 400 лабораториях с передовым оборудованием.

Как отметил Собянин, каждую заявку сопровождают эксперты и подбирают необходимую площадку для реализации проекта.

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Ранее, 4 октября, мэр Москвы рассказал о том, что с января «Банк технологий» пополнился более чем 50 новыми разработками. Всего на данный момент в онлайн-реестре сервиса зарегистрировано свыше 500 решений для бизнеса и промышленности. «Банк технологий» помогает столичным предприятиям внедрять в работу передовые российские технологии для цифровизации и автоматизации производства.

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