Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что преступления рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy (Пи Дидди), носят системный характер криминальной жизни американского шоу-бизнеса. Об этом 8 октября она сообщила в интервью Russia Today.

«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все», — указала Захарова.

По ее словам, в американском шоу-бизнесе была выстроена преступная система, имевшая мафиозно-клановую структуру, в которой принимало участие политико-государственное сообщество.

В связи с этим Захарова призвала власти Соединенных Штатов «заняться наведением порядка у себя дома».

Ранее, 7 октября, мать американского рэпера Пи Дидди выступила с обращением к общественности по случаю уголовного преследования ее сына. Как рассказала 84-летняя Дженис Смэлл Комбс, ее сына подвергают ложным обвинениям и публичному линчеванию.

17 сентября сообщалось, что музыканта взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда. Уточнялось, что он находится под пристальным вниманием, с тех пор как в 2023 году его бывшая девушка обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. В тот же день правоохранительные органы предъявили рэперу обвинение в торговле людьми и организации проституции.

17 мая телеканал CNN опубликовал запись избиения Кэсси Вентуры со стороны рэпера. На кадрах видно, как мужчина толкает, тащит и пинает ногами лежащую на полу в холле отеля девушку. Тогда отмечалось, что привлечь исполнителя к ответственности не выйдет за истечением срока давности преступления. Музыкант сразу после этого заявил, что ему противно вспоминать случившееся. Он назвал свой поступок непростительным и сказал, что тогда достиг дна.

Позднее, 23 мая, Вентура впервые прокомментировала опубликованную видеозапись. Певица поделилась, что ситуация сломила ее и сделала тем, кем она не думала стать. Вентура поблагодарила всех за поддержку, но отметила, что ее путь к исцелению будет «бесконечным».

При этом когда Вентура в прошлом году подавала иск в отношении экс-бойфренда по обвинениям в изнасиловании, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и неоднократном физическом насилии, адвокат рэпера всё отрицал. По его словам, девушка пыталась «своей ложью запятнать репутацию» музыканта».