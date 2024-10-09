В Конго выразили готовность сотрудничать с РФ в энергетической сфере

Республика Конго готова сотрудничать с Россией в энергетике и вести общие работы по строительству новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также запуску новых газовых проектов. Об этом 9 октября «РИА Новости» заявил министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа.

«Мы всегда открыты к обсуждению сотрудничества с другими компаниями в электроэнергетике. У нас очень большой потенциал по газовой генерации, гидро-, солнечной и ветряной энергетике. Сейчас мы работаем над строительством дамб, по ним у нас сейчас в работе три основных проекта. По одной из дамб рассматриваем сотрудничество с российской компанией», — сказал он.

Министр также указал, что РФ и Конго в июне подписали соглашение по сотрудничеству в области возобновляемой и атомной энергетики, а российские специалисты уже посещали республику. Именно строительство новых НПЗ с участием российских партнеров может стать следующим шагом совместной работы, подчеркнул Жан-Ришар Итуа.

«Сейчас мы продолжаем работать над технико-экономическим обоснованием и определяемся с инвестициями. Этот этап еще не завершен, российская сторона должна приехать в Конго, всё изучить, увидеть, как всё это будет построено, и определиться с оборудованием, которое, скорее всего, будет российским», — отметил он.

Более того, в 2025 году планируется запуск двух новых газовых проектов в республике. Как подчеркнул министр, несмотря на «не такие интересные, как раньше» цены на природный газ, он становится приоритетом для Конго. Голубое топливо решает внутренние вопросы с доступной электроэнергией, а также способствует мировому энергопереходу.

«Первый большой проект в газовой отрасли мы реализуем с итальянской компанией Eni и российским «Лукойлом». К концу 2025 года ожидается, что Конго будет производить 1,5 млрд кубических футов газа в год. Мы планируем в следующем году запуск еще двух газовых проектов, операторами которых станут китайская и британская компании», — заявил Жан-Ришар Итуа.

Ранее, 16 сентября, кабмин РФ одобрил проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. После подписания соглашения в течение месяца компании должны создать совместное предприятие, в котором доля российской стороны составит 90%, а конголезской — 10%.

18 июля «Росатом» подписал с Республикой Конго два меморандума о сотрудничестве. Договоры касаются партнерства в сфере мирного использования ядерной энергии, а также в строительстве гидроэлектростанций. Реализацией проекта занимается дочернее предприятие «Росатома» — акционерное общество «РАСУ».