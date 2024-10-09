Премьер-министр Японии подписал решение о роспуске нижней палаты парламента

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подписал документ, согласно которому нижняя палата парламента будет распущена. Об этом 9 октября заявило агентство Kyodo.

«Кабинет министров Исибы одобрил план роспуска нижней палаты в среду утром и окончательно утвердит график проведения кампании, которая начнется 15 октября», — говорится в статье.

Также в этот же день, 9 октября, премьер-министр проведет пресс-конференцию. Уточняется, что срок полномочий членов нижней палаты заканчивается в октябре 2025 года, однако, согласно Конституции Японии, премьер-министр имеет право распустить их по своему усмотрению.

Ранее, 1 октября, стало известно, что лидер правящей в Японии партии Сигэру Исиба был избран новым премьер-министром страны. Он сменил Фумио Кисиду на фоне «низкого доверия общественности» к политике. Отмечалось, что после массовой отставки кабинета Кисиды Исиба намерен сформировать свой собственный кабинет.