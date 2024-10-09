Расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили узел связи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении в зоне СВО. Об этом 9 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«На нашем рубеже было уничтожено восемь «Леопардов» за последние четыре месяца. Два поражения есть от «Молния-1», остальные шесть у нас поразили FPV-дронами. Они подошли ближе к нам, и мы отработали. Так же отрабатывали по Bradley и узлам связи, которые были обнаружены, и скоплениям техники на полигоне в районе Курахово», — рассказал военнослужащий с позывным Бугай.

Для более эффективного огневого поражения командных и опорных пунктов противника специалисты организовали полный цикл производства ударных квадрокоптеров непосредственно на передовых позициях. В отдельных мастерских военнослужащие изготавливают боевую часть, собирают корпуса и программируют для выполнения конкретной боевой задачи.

«В среднем 200–400 дронов в месяц мы используем. Также много приносят дронов на восстановление. У нас до 100–150 дронов находятся в резерве. <…> Всё больше достается нам дронов противника. Мы проводим опыты, экспериментируем, подстраиваемся. Работаем очень плотно со специалистами РЭБ», — добавил военный.

Преимуществом FPV-дронов является удобная для оператора ориентация в пространстве. Это позволяет применять беспилотники для уничтожения движущихся целей, живой силы в блиндажах и специальных укрытиях. Дроны также используют для разминирования местности и проделывания проходов в заграждениях противника, что помогает продвижению подразделений штурма и прорыва группировки.

Ранее, 8 октября, бойцы 110-й бригады Южной группировки войск уничтожили подразделение ВСУ, которое перепутало российских военнослужащих с сослуживцами. Машина ВСУ подъехала прямо к опорному пункту российских бойцов. Дозорный вовремя доложил о ситуации командиру, в результате чего удалось вовремя занять оборону и уничтожить противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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